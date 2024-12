Giunta all'ottava edizione, la "Notte Internazionale della Geografia" è un evento di rilevanza accademica e culturale in programma all'Università degli Studi della Tuscia venerdì 12 aprile. Quest'anno, la manifestazione presenterà una prospettiva esaustiva sulle sfide e sulle opportunità che la geografia rappresenta nel contesto accademico e oltre.

Le attività inizieranno alle 15,30 con visite guidate e laboratori ed un percorso inclusivo con un laboratorio ludico dedicato ai più giovani, allo scopo di coinvolgere un pubblico variegato per promuovere la conoscenza della disciplina. Alle 17 si terrà la presentazione della mostra "Il Metaverso in Mostra", un'opportunità unica per esplorare l'interazione tra geografia e tecnologia virtuale.

Alle 17,30 seguiranno i "Dialoghi Geografici su cambiamenti, genere, migrazioni", durante i quali, esperti e accademici condivideranno le loro ricerche e prospettive su tematiche di attualità mentre, alle 18,45 è in programma un concerto dell'Accademia degli S.Vitati, un momento di svago, cultura e intrattenimento musicale per tutti i partecipanti.

Alle 19,30 sarà offerto un aperitivo, durante il quale sarà possibile fare networking tra i presenti. La serata proseguirà con un collegamento in diretta con la "Notte della Geografia" dell'Università di Napoli Federico II, volto a favorire un dialogo internazionale e multidisciplinare sulla materia.

Per ulteriori informazioni sulla "Notte Internazionale della Geografia" e la sua rilevanza nel mondo contemporaneo e su tutti gli eventi correlati, si invita a visitare il sito web alla pagina dedicata https://www.unitus.it/news/eventi/notte-internazionale-della-geografia-12-aprile/

