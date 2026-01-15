CERVETERI – Risuona la campanella al plesso Tyrsenia. La scuola era stata chiusa per due giorni la scorsa settimana a causa della presenza di roditori.

Ieri nuovo intervento di derattizzazione dopo l’avvistamento di un roditore nella sezione D del plesso. Ma ora a quanto pare gli intrusi sono stati sterminati e le porte della scuola questa mattina si sono riaperte. A eccezione della sezione D che continua a restare chiusa.

Ad annunciarlo ieri sera sono stati il sindaco Elena Gubetti, l’assessore all’ambiente Alessandro Gnazi e l’assessore alla Pubblica istruzione Romina Vignaroli.

"A seguito della segnalazione avvenuta questa mattina della presenza di 𝘂𝗻 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗿𝗼𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 all’interno della 𝘀𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗗 del plesso Tyrsenia, sono state 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 in questi casi, in collaborazione con la ditta di derattizzazione incaricata dal Comune – hanno spiegato i tre - 𝗟𝗮 𝘀𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗗 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗮 e sottoposta a intervento di derattizzazione e completa sanificazione. Successivamente, 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝘂𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼, 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮, 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼, 𝗱𝗶𝘀𝗶𝗻𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲. 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴 𝘀𝗶 𝗲̀ 𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼, che si è concluso proprio in questo momento, 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: non è stata rilevata la presenza di roditori né tracce riconducibili alla loro presenza. A titolo puramente precauzionale, sono state posizionate ulteriori trappole ed è stata effettuata una nuova sanificazione dell’intero edificio”.

E sempre nel post sui social il primo cittadino ha spiegato che, qualora dopo il sopralluogo di questa mattina alle 6 non fosse stata trovata altra traccia di roditori la scuola sarebbe stata riaperta regolarmente, a eccezione della sezione D. In caso contrario avrebbe emesso una nuova ordinanza di chiusura. E non essendone arrivata alcuna, tutto fa pensare che proprio questa mattina la campanella, al Tyrsenia, abbia suonato regolarmente. Tutti in classe dunque!