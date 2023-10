LADISPOLI - Conclusa nei giorni scorsi l’installazione degli impianti di depurazione dell’aria nelle scuole dell’infanzia della città.«Da oggi i nostri bambini frequenteranno un ambiente più salubre e sicuro, nelle scuole di competenza comunale», ha commentato il sindaco Alessandro Grando. «Si tratta di un intervento che va ad aumentare il benessere e a tutelare la salute degli alunni. L’utilizzo di dispositivi di sanificazione, purificazione e ventilazione influisce sulla quotidianità degli studenti creando un ambiente più salubre e sicuro, in linea con le indicazioni dell’Oms e le più recenti indicazioni scientifiche. La qualità dell’aria in ambienti indoor, infatti, è un requisito essenziale per il mantenimento in buona salute della popolazione scolastica». «Questa scelta – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Margherita Frappa - è un altro passo all’interno del piano di manutenzioni ed interventi sulle scuole di competenza, come i depuratori di acqua già installati nei vari plessi, che il Comune ha avviato da tempo. Il tema della depurazione d’aria in ambienti affollati quali le aule scolastiche è all’ordine del giorno e gli impianti consentiranno di intervenire in modo incisivo anche nei periodi di picco delle influenze stagionali».

