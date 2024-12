ACQUAPENDENTE – Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente sono state dotate di un innovativo sistema di preallarme sismico, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza collettiva in caso di terremoto e di prevenire i danni delle scosse telluriche. Già presente in vari istituti e realtà d’Italia, questo sistema di rilevazione sismica anticipata porta il nome di Poseidon ed è sviluppato dall’azienda Newtrade di San Giovanni Valdarno (Arezzo) in partnership con il Polo tecnologico scientifico universitario di Pisa.

Oltre all’installazione negli edifici scolastici, si è tenuto il corso di formazione da parte dei responsabili del sistema, per illustrare le norme comportamentali da rispettare durante e dopo un evento sismico, per apprendere i corretti automatismi e azioni da compiere in situazione di pericolo, rendendo bambini, ragazzi e adulti responsabili di una sicurezza attiva. Il momento formativo, svoltosi al teatro Boni in collaborazione con il Comune, è stato rivolto a tutti gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e al personale Ata. Oltre alla lezione, a tutti è stato consegnato del materiale illustrativo.

«La sicurezza dei nostri bambini e ragazzi, dei loro insegnanti e del personale scolastico viene al primo posto e tutti ne siamo responsabili – commenta l’assessore alle attività produttive e sport con delega alla protezione civile Mauro Bellavita -. Grazie a Poseidon le scuole di Acquapendente dispongono ora di un sistema capace di mitigare il rischio sismico, rilevando in anticipo il verificarsi di un terremoto, in un territorio come quello in cui viviamo che purtroppo ne è soggetto. Ringrazio la dirigente scolastica Luciana Billi e la società Newtrade per questa giornata formativa fondamentale e preziosa». Come funziona Poseidon? Il sistema di rilevazione sismica anticipata è costituito da un accelerometro particolarmente sensibile che rileva la liberazione di energia nel sottosuolo, percependo l’inizio di un sisma, prima che le onde più intense arrivino in superficie e siano quindi avvertite dalla popolazione. Di conseguenza, varie sirene distribuite negli immobili scolastici emettono un segnale di allerta omogeneo e simultaneo per avvisare del pericolo. Il tempo di preavviso, che può essere più o meno lungo in base alla distanza dall’ipocentro, consente alle persone di mettersi in sicurezza, agendo responsabilmente in base a quanto appreso nel corso di formazione. Ovviamente Poseidon è stato accuratamente regolato e testato al fine di ridurre e ottimizzare la captazione dei disturbi ambientali e non generare falsi allarmi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA