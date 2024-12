LADISPOLI - Aperte le iscrizioni al servizio di mensa scolastica per il prossimo anno per gli alunni che frequentano gli istituti comprensivi del comune di Ladispoli.

Le nuove iscrizioni e il rinnovo delle precedenti si effettuano sul portale https://ladispoli.ecivis.it accedendo all’area personale. Per l'alunno che intende usufruire della mensa scolastica è obbligatorio effettuare l'iscrizione al servizio poiché non è sufficiente essere iscritti solo al tempo pieno. L’iscrizione al servizio mensa scolastica va confermata all'inizio di ogni anno scolastico, il mancato rinnovo pena sull'accesso ai contributi economici.

Per i genitori con più figli che usufruiscono del servizio l'iscrizione alla mensa va fatta con un unico modulo con la seguente procedura: con un clic spuntare il nome del figlio già presente sul portale, "+ aggiungi nuovo utente " spunta per ogni figlio da aggiungere. Inoltre, tutti coloro che avranno bisogno della dieta alternativa sia per motivi religiosi che sanitari, dovranno compilare l'apposito modulo in allegato ed inviarlo via mail a: graziella.pippa@cirfood.com

I genitori che avranno bisogno di supporto per l'iscrizione stessa potranno rivolgersi all'Ufficio Mensa Scolastica del Comune di Ladispoli.

Contatti: e-mail: luisa.incoronato@comunediladispoli.it

