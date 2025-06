CIVITAVECCHIA – C’è anche un po’ di Civitavecchia tra le pagine che migliaia di studenti italiani hanno affrontato nella seconda prova della Maturità 2025. Tra i testi selezionati per l’indirizzo Scienze Umane figura infatti un saggio dell’antropologa Chiara Scardozzi, originaria di Civitavecchia, che con passione e tenacia ha costruito un percorso di studi e ricerca di respiro internazionale.

L’estratto, tratto dal volume La pratica della ricerca antropologica (Carocci, 2024) a cura di Roberta Bonetti e Cristina Natali, si intitola "Oltre le parole: etnografia e ricerca visuale” e rappresenta, come sottolinea la SIAC – Società Italiana di Antropologia Culturale, un passaggio storico: per la prima volta in Italia l’antropologia culturale entra ufficialmente nell’Esame di Stato.

Chiara Scardozzi, che ha condotto ricerche sul campo per anni anche in Argentina, unendo lo studio all’amore per la fotografia e per l’indagine visuale, incarna il volto giovane e appassionato di una disciplina che oggi più che mai vuole parlare ai ragazzi. Il suo lavoro rappresenta non solo un riconoscimento importantissimo per lei, per i suoi studi e la sua passione, ma anche un segnale di come la scuola italiana si apra a nuovi sguardi critici sulla complessità culturale del mondo.