CIVITAVECCHIA – Bach compirebbe, il prossimo 21 marzo, ben 340 anni; ma a giudicare dalla discografia e dall'interesse che continua a suscitare ai giorni nostri, sembra non dimostrarli assolutamente. Ogni anno, di questi tempi, questo genio della musica viene celebrato in tutto il mondo con concerti su ogni tipo di strumento, a partire dall'organo, per il quale ha scritto tantissimo.

Quest’anno la seconda edizione del Bach day, organizzata dal professor Luca Purchiaroni (M° di organo presso il Liceo Galilei) e coordinata dalla professoressa Marika Torchio (docente di pianoforte, presso la scuola secondaria Manzi) e coadiuvata dalla collaborazione degli altri docenti di strumento, vedrà una folta e ricca partecipazione degli studenti dei due Istituti Musicali di Civitavecchia che si apprestano a festeggiare l'evento con un ricco programma da concerto, di fatto un vero “Bach Day” che si ostina a ri-cercare logica, cura e bellezza nell'esecuzione della Cantata BWV 147, nel largo del Concerto per clavicembalo e orchestra in Fa minore e nell' Arioso della Cantata BWV 156 trascritta per ensemble di clarinetti.

Giovedì 20 marzo, quindi, a partire dalle 16.15 nell'aula magna del Liceo di via dell'Immacolata 4, si esibiranno cantanti, percussionisti, organisti, pianisti, chitarristi, archi e strumenti a fiato.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.