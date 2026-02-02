TARQUINIA - Un confronto concreto e ricco di contenuti quello che si è svolto nella sala consiliare del comune di Tarquinia tra istituzioni, mondo del commercio e scuola, con l’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più aderente alle esigenze del territorio il percorso formativo dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro, che dal prossimo anno scolastico entrerà ufficialmente a far parte dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore allo sviluppo economico del comune di Tarquinia Andrea Andreani, i commercianti del territorio e la dirigente scolastica dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”, Laura Piroli. L’incontro si è inserito in un più ampio momento di confronto sulle prospettive di sviluppo del centro storico e delle attività legate alla ristorazione, offrendo anche l’occasione per avviare un dialogo diretto sul futuro della formazione alberghiera. Durante il confronto è stato ribadito come il passaggio dell’Istituto Alberghiero di Montalto sotto la guida del Cardarelli rappresenti una grande opportunità, ma anche una sfida importante: quella di costruire un’offerta formativa sempre più vicina alla realtà del lavoro e alle esigenze delle imprese locali.

«L’ingresso dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro nell’IISS Vincenzo Cardarelli rappresenta un passaggio strategico e ricco di potenzialità – ha dichiarato la dirigente scolastica Laura Piroli. – Il confronto con le istituzioni e con il tessuto produttivo locale è fondamentale per costruire percorsi formativi realmente efficaci, capaci di offrire ai nostri studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, di rispondere alle esigenze del territorio. La scuola deve essere sempre più un luogo aperto, in dialogo costante con la comunità».

Dai commercianti e ristoratori presenti sono arrivati numerosi spunti concreti, a partire dalla necessità di fornire agli studenti certificazioni fondamentali, come l’HACCP e i corsi sulla sicurezza, strumenti oggi indispensabili per l’ingresso nel mondo della ristorazione. È emersa inoltre la volontà di coinvolgere attivamente gli studenti nelle iniziative e negli eventi organizzati dal comune, trasformandoli in occasioni di formazione sul campo. Tra le proposte, anche quella di prevedere la partecipazione dei ragazzi dell’Alberghiero a manifestazioni di rilievo come il “Divino Etrusco”, affiancando sommelier professionisti o operando come camerieri e cuochi, per permettere agli studenti di confrontarsi direttamente con il lavoro reale e acquisire competenze pratiche. L’incontro ha confermato la forte attenzione del territorio verso l’Istituto Alberghiero di Montalto e il suo futuro all’interno dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia.

Un percorso condiviso che punta a rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e mondo produttivo, nella consapevolezza che investire nella formazione significa investire sul futuro dei giovani e sullo sviluppo economico locale. «Il valore di questo incontro è creare una connessione tra offerta formativa e bisogni delle imprese – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico del comune di Tarquinia Andrea Andreani –. In un contesto in continuo cambiamento sono sempre più necessarie competenze adeguate ad un mercato sempre più in evoluzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA