LADISPOLI - Gli studenti della Corrado Melone protagonisti al museo nazionale etrusco di Villa Giulia per la presentazione della DMO "Borghi Etruschi", associazione che vede come proprio partner l'istituto comprensivo ladispolano. Si tratta di un'associazione mista pubblico/privata del terzo settore, nata grazie al contributo della Regione Lazio che attua azioni di marketing per il comparto ricettivo in un territorio che abbraccia 44 comuni del territorio etrusco. In questa prima apertura, bambini e genitori della 1B di scuola primaria hanno assistito gratuitamente alla presentazione, si sono animati sui racconti del tombarolo acciuffato dai due luogotenenti presenti e poi hanno visitato il museo in compagnia di una eccezionale e bravissima etruscologa che ha fatto loro da guida. L’itinerario nel ricchissimo museo è stato reso interessante dalla studiosa la quale è riuscita ad estrarre da ogni opera osservata dai bambini una curiosità o un aneddoto che hanno permesso a ciascuno di conoscere, divertendosi, la cultura che è stata a fondamento di quella romana e che magari è stata proprio quella di un loro progenitore. Quella a Villa Giulia è stata solo la prima delle azioni gratuite dedicate alla scuola in quanto partner della DMO “Borghi Etruschi”.

