Iscrizione al servizio di trasporto scolastico: online l’avviso pubblico per l’anno scolastico 2024/2025. Gli utenti che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico ordinario, diretto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, e del servizio di trasporto scolastico dedicato ai diversamente abili, diretto agli alunni frequentanti la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, possono presentare la domanda di iscrizione online, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo, entro il 21 luglio. La stesse domande dovranno essere inoltrate con procedura telematica con le modalità riportate nell’avviso. Destinatari del servizio di trasporto scolastico ordinario – si legge nel provvedimento emanato dal settore III (Pubblica istruzione) – saranno gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Viterbo, residenti a non meno di 1000 metri dalla scuola primaria o secondaria di I grado di appartenenza, da intendersi quella più vicina alla propria abitazione. Il servizio di trasporto scolastico ordinario, gestito dalla società in house Francigena, si basa sulla presenza di linee individuate per aree territoriali, con prelevamento/accompagnamento degli alunni nel percorso punti di raccolta – scuola – punti di raccolta. Il servizio è erogato all’interno del territorio comunale. Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sarà istituita una linea dedicata. Questo servizio, per il quale è garantita la gratuità, garantisce il percorso casa – scuola – casa. In caso di ammissione al servizio saranno comunicati l’orario, e, in caso di trasporto scolastico ordinario, l’ubicazione della fermata. Le informazioni relative al servizio di trasporto scolastico saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Home page » Settori e Uffici » Settore III » Pubblica Istruzione » Trasporto scolastico”. Tali comunicazioni avranno valore di notifica. La versione integrale dell’avviso è reperibile sul sito www.comune.viterbo.it al link https://comune.viterbo.it/trasportoscolastico/. Per qualunque informazione l’utente potrà consultare i seguenti link: https://www.francigena.vt.it/it/ – https://www.francigena.vt.it/it/servizi_29/scuolabus_38/ o contattare la società Francigena S.r.l. - tel. 0761 309129 - oppure gli uffici comunali - tel. 0761 348 485 - 0761 348 360 - 0761 348 354 - mail: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it . L’utente che nella compilazione e invio della domanda di iscrizione online rilevi problematiche tecniche potrà chiedere supporto e chiarimenti alla ditta We-Com S.r.l., gestore della piattaforma informatica servizi scolastici, ai seguenti contatti: assistenza.serviziscolastici@we-com.it – messaggio esclusivamente WhatsApp 320 204 17 99.