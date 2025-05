CIVITAVECCHIA – Negli ultimi scorci di questo anno scolastico 2024/2025 l’istituto “G. Marconi”, in collaborazione con il direttivo dell’associazione “Noi del Marconi APS”, ha portato a termine un’ altra delle opere di riqualificazione ambientale previste in “School Sharing – per una scuola condivisa”, progetto storico del PTOF dell’istituto che, come una sorta di contenitore, raccoglie idee, iniziative, bozze che puntano alla riqualificazione degli ambienti scolastici.

Il 4 giugno prossimo verrà infatti inaugurata “La Scacchiera”, uno spazio per eventi o lezioni all’aperto di fronte al laboratorio di chimica con un’arena con una pavimentazione a scacchiera, appunto, circondata da sedute e corredata di un piccolo palco.

«Realizzata con fondi PON curato dal professor Italo Ferri, attuale Tesoriere dell’ Associazione, inizialmente progettata dall’architetto David Pennesi, la “Scacchiera” è stata realizzata dal signor Paride Centolani che, esecutore anche del giardino interno, del palco e dell’Orto Botanico – ha spiegato la presidente dell’associazione Maria Rita Monti - ha dato validi suggerimenti riguardo alle modalità di esecuzione delle gradinate e dei dettagli costruttivi che hanno in parte rimodulato il disegno iniziale adeguandolo al budget a disposizione».

Due importanti eventi per l’inaugurazione dei nuovi spazi. Nella mattinata del 4 giugno, dalle 10 alle 13.30, la “Scacchiera” ospiterà la XV edizione della manifestazione “Al Marconi con le lingue per l’Europa...e oltre” con la consegna di certificazioni ed attestati conseguiti dagli studenti in diverse lingue straniere come inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese e giapponese. Gli allievi avranno anche l’opportunità di parlare delle esperienze e competenze acquisite partecipando a varie iniziative promosse dalla scuola come Imun, Snap, e Muner gestite dalla United Network, curvatura Stem per i corsi “International” e “Pass4Future” con gli scambi culturali in diversi paesi europei, e “In repubblica esse…re” con il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”. I ragazzi di “Radio Marconi Europa”, altro gioiellino dell’Istituto Marconi, gestiranno l’evento fornendo speakers ed effettuando riprese anche in diretta streaming e presenteranno il corso di “Dizione” strettamente legato alla loro attività.

Il secondo evento della giornata previsto per il tardo pomeriggio, ed inserito all’interno della 4^ edizione dello show “Shine your light – Marconi’s got talent”, utilizzerà la “Scacchiera” per quello che essa è effettivamente. Qui infatti, sotto la guida e la supervisione dei professori Marina Nannurelli e Matteo Schiavo si svolgerà la finalissima tra i due vincitori a pari merito del torneo di scacchi scolastico svoltosi durante l’anno scolastico utilizzando pezzi di scacchi giganti appositamente acquistati allo scopo. La partita sarà molto interessante e scenografica perché, mentre i giocatori effettueranno la loro partita su una normale scacchiera su un tavolo sul palco, il pubblico seduto sugli spalti potrà seguire le mosse nell’arena guidate da uno speaker.

“La Scacchiera” va dunque ad aggiungersi ad altri progetti di riqualificazione ambientale realizzati nel corso degli anni nell’istituto e previsti, come già detto, all’interno di “School Sharing”, progetto nato diversi anni fa da una ‘visione’ della professoressa Franca Andreoli, oggi membro del direttivo dell’Associazione. Tra questi il murales “Viale della Pace” realizzato nel 2019 ed il “Giardino della cultura e dell’educazione” del 2021 entrambi a cura della professoressa Maria Rita Monti, attuale presidente dell’Associazione, nonché l’aula all’aperto creata lo scorso anno scolastico con il posizionamento di una Meridiana Equatoriale a cura della professoressa Marina Nannurelli, anche essa membro dell’Associazione, in collaborazione con l’Associazione Astrofili.