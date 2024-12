CIVITAVECCHIA – Accordo tra la società San Pio X e l’istituto di istruzione superiore Marconi-Liceo scientifico indirizzo sportivo, per l’attuazione di un progetto Pcto che prenderà avvio nel prossimo mese di settembre con la stagione 2024/2025. I ragazzi dell'istituto saranno ospiti dell’impianto sportivo di via dell’Immacolata «e avranno la possibilità di acquisire competenze spendibili in campo lavorativo, affiancando - spiegano dalla società - i nostri tecnici e allenatori e formandosi sotto la loro guida nella gestione dell'attività calcistica giovanile a supporto dei nostri atleti. Il G.S. San Pio X nei suoi principi fondanti riconosce il valore sociale, educativo e formativo dello sport come strumento di realizzazione del diritto alla salute, del benessere psicofisico, della crescita civile e culturale del singolo e della comunità, fornendo un contributo prezioso al miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale. Ci teniamo a ringraziare sentitamente il dirigente scolastico Nicola Guzzone per aver accolto il nostro progetto - hanno aggiunto - ed in particolare la responsabile dell'area, Paola Cenciarini, per la grande disponibilità ricevuta, dimostrando con i fatti che l'ISS Marconi incarna e promuove i nostri medesimi principi, rappresentando un'eccellenza nell'impegno e nel supporto ala crescita delle giovani generazioni del nostro comprensorio».

