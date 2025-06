Si è svolta questa mattina all'aula Pucci, la premiazione degli alunni dell'istituto Comprensivo "Via XVI Settembre", che hanno partecipato e vinto i due importanti tornei nazionali "Giochi Matematici" dell'Università Bocconi di Milano e "Geometriko". Ad accogliere gli studenti della scuola secondaria, il sindaco Marco Piendibene, e la vicesindaca Stefania Tinti, che si sono complimentati con gli alunni per gli importanti traguardi raggiunti, ribadendo che la scuola è il luogo in cui si forma la generazione del futuro. In sala anche la dirigente scolastica Francesca Licciardello che ha ringraziato per il successo ottenuto non solo gli alunni, ma anche le famiglie e i docenti. Tra gli alunni premiati, le sorelle Sara e Giulia Cuomo, vincitrici italiane della decima edizione del torneo "Geometriko" svolto a Salerno. Per tutti gli altri classificati che hanno comunque ottenuto un ottimo punteggio, coppe e medaglie tra gli applausi di compagni, docenti e genitori.

