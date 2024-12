Un’esperienza che rimarrà nella storia dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” e nella memoria dei suoi allievi: è quella vissuta dai Rappresentanti della Consulta Provinciale studentesca Simone Quattrocchi, Martina Ferrazzi e Brenda Tirabassi (Rappresentante d’Istituto) che mercoledì 31 gennaio sono partiti insieme al consigliere Comunale Stefano Fierli, delegato alle Politiche giovanili alla volta di Bruxelles dove hanno visitato la sede del Parlamento europeo nell’ambito delle iniziative dedicate all’Educazione civica: «Si tratta di una materia trasversale – ha precisato la professoressa Rosa Torino, docente di Diritto ed Economia e referente per le attività di Educazione civica – ma è anche oggetto dell’esame conclusivo del secondo ciclo di studi. Ringraziamo il Comune di Ladispoli e in particolare il consigliere Stefano Fierli che hanno consentito di realizzare questa straordinaria iniziativa. La visita del Parlamento Europeo, organo legislativo dell'U.E. assume un particolare rilievo perché avviene proprio nell’anno che vedrà rinnovarsi i suoi membri». «Siamo veramente orgogliosi di essere qui a rappresentare la nostra scuola a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo», ha detto Simone Quattrocchi. «Un’emozione particolare, davvero unica per noi dell’Istituto Tecnico», ha aggiunto Brenda Tirabassi. «Una bellissima esperienza», ha aggiunto ancora Martina Ferrazzi. «Credo soltanto negli esempi per i giovani – ha sottolineato il consigliere Stefano Fierli – perché l’esempio consente una crescita molto più veloce che rimane impressa in loro, per quello che studiano e per quello che andranno a fare in futuro. L’Europa è il loro futuro nonché il nostro presente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA