CIVITAVECCHIA – Il mondo dell’editoria e la figura dell’editore. Il dubbio, il coraggio e la curiosità. E poi la lettura ed il mondo che si spalanca dietro un libro. Un incontro denso di contenuti e di spunti di riflessione quello che si è svolto nei giorni scorsi presso l’Istituto G. Marconi di Civitavecchia, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Giuseppe Laterza, noto editore e figura di riferimento nel panorama culturale italiano. L’evento, organizzato dall’associazione “Noi del Marconi Aps” e inserito nell’ambito del progetto Peses promosso dall’Università Cattolica sotto la direzione del dottor Carlo Cottarelli, ha visto Laterza affrontare il tema “Esperienze di imprenditorialità e/o disparità” con un linguaggio chiaro, diretto e coinvolgente.

Fin dall’inizio dell’incontro, preceduto da un’intervista a Radio Marconi Euroa, Laterza si è mostrato a proprio agio con gli studenti, aprendo ad un dialogo aperto e costruttivo. Non si è limitato a raccontare il proprio percorso professionale, ma ha condiviso anche esperienze personali, sottolineando le sfide e le opportunità che caratterizzano il mondo dell’editoria e dell’imprenditoria culturale. Particolarmente apprezzata dalla platea è stata la sua capacità di rendere concreti e accessibili concetti complessi, alternando riflessioni sul mercato editoriale a considerazioni più ampie sulle disuguaglianze sociali ed economiche. Ha evidenziato come la cultura e i libri possano rappresentare uno strumento di emancipazione e crescita, ma anche come esistano ancora barriere nell’accesso alla conoscenza. Gli studenti, ben preparati grazie al lavoro svolto nei mesi precedenti con sondaggi e interviste nelle librerie cittadine e nella biblioteca comunale, hanno posto domande pertinenti e stimolanti, dimostrando un forte interesse per il tema trattato.