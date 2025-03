L’Università Svelata è l’iniziativa promossa dalla Crui, la Conferenza dei Rettori in collaborazione quest’anno con l’Anci, che fin dal suo concepimento ha avuto come finalità quella di mostrare il ruolo propulsivo che le Università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale.

Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra Università e territori, di produzione e di condivisione della conoscenza. Le città universitarie, come per l’appunto Viterbo, sono piattaforme di innovazione al servizio del Paese, anche attraverso iniziative come queste che valorizzino il grande patrimonio storico-culturale degli atenei.

Nel programma delle attività previste per oggi (20 marzo), l’Università degli Studi della Tuscia ha previsto una serie di eventi dedicati alla valorizzazione dell’imprenditorialità e al dialogo diretto con il territorio. Al contempo, nell’ambito de’ l’Università incontra il Territorio presso i comuni di Civita Castellana e Montefiascone. Due incontri che vogliono essere un ponte ideale tra ateneo e comunità locali, per rafforzare il dialogo e promuovere un confronto costruttivo sulle potenzialità di crescita e innovazione. Alle ore 16 si terrà in Auditorium di Santa Maria in Gradi un altro importante evento che vedrà la partecipazione del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), professor Gabriele Fava. La conferenza, promossa dall’Esercito Italiano, dal titolo Sistema pensionistico contributivo e lo stato di salute del sistema pensionistico nazionale si propone di fornire gli strumenti necessari per navigare nel complesso mondo della previdenza sociale. A chiudere la giornata sarà “Unitus Celebrates”, la festa universitaria che prenderà vita dalle ore 18 presso il chiostro rinascimentale dell’Ateneo, momento di aggregazione e condivisione per tutta la comunità universitaria. Per tutta la giornata del 20 marzo, inoltre sarà possibile sostenere i test di ingresso, gratuitamente ed in modalità on line, per i corsi afferenti alle macroaree scientifico-tecnologica e umanistico-sociale, design e ingegneria ad accesso libero e per il corso a numero programmato in Tecniche per la bioedilizia.