LADISPOLI - Sono tornati "alla base" sicuramente con un bagaglio culturale più ampio, dopo l'esperienza fatta. Si tratta dei 23 studenti delle terze e quarte dell'alberghiero che hanno partecipato al progetto Erasmus+Vet in Spagna durato un mese. «Valladolid è una città di straordinario rilievo culturale e turistico, sede di un’importante e antichissima Università. Più volte residenza reale, ha rappresentato nel corso dei secoli il principale centro della Castiglia ed è attualmente il capoluogo della Provincia di Castilla y Léon - ha detto la professoressaAngela Di Sabatino, docente di Lettere e Referente Erasmus - Non ci nascondiamo naturalmente le difficoltà e le responsabilità connesse alla pianificazione e all’organizzazione logistica di Progetti così complessi, e non raramente ci è tornata alla memoria la frase di John Norley “tutte le cose sono difficili prima di diventare facili” - ha aggiunto - Ma continuiamo a credere fortemente nel valore aggiunto di esperienze come queste, che consentono di sviluppare skills trasversali di rilevanza cruciale come lo spirito di adattamento, il problem solving, lo scambio di conoscenze e la capacità di comunicazione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA