CIVITAVECCHIA – Un modo per non dimenticare chi per anni ha fatto del lavoro una missione, da portare avanti con passione ed entusiasmo, senza lasciare indietro nessuno, facendo amare la musica e coinvolgendo tutti.

L’IC Don Milani ha infatti voluto intitolare - con una semplice ma sentita cerimonia che si è svolta martedì mattina – il Laboratorio di Musica della scuola primaria al maestro Alessandro Cangani, recentemente e prematuramente scomparso. All’inaugurazione erano presenti i familiari del maestro ed una rappresentanza della banda Amilcare Ponchielli, la sua banda, diretta dal maestro Dario Feoli che ha emozionato e commosso i presenti.

Questo laboratorio rappresenta un valore enorme per la scuola, poiché come ha ricordato la Dirigente Scolastica Giovannina Corvaia «si porta avanti l’attività portata avanti da Alessandro, che da giovanissimo – ha spiegato non senza emozione - ha iniziato a insegnare musica e ad appassionare i bambini al suo mondo. Come hanno ricordato gli alunni, con una lettera scritta al maestro, Alessandro ci mancherà, ma in realtà sarà presente in ogni bambino e insegnante che l’ha conosciuto».

La cerimonia ha visto protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, che si sono esibiti nel canto “La vita è bella”, che il maestro tanto amava, e in saggi con il flauto e lo xilofono, il tutto contornato da pensieri scritti dai bambini stessi.

La cerimonia è terminata con un video in cui scorrevano le immagini dei momenti più belli trascorsi da Alessandro alla Don Milani.