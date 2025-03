CIVITAVECCHIA – L’Istituto comprensivo E. Galice e la nuova frontiera degli ambienti di apprendimento: aule immersive, laboratori innovativi e formazione vetrina d'eccezione per I'Istituto Comprensivo "Ennio Galice" che sarà ospite a Firenze DidaCTA Italia.

L’innovazione sperimentata a partire dalla scuola dell'Infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado ha consentito all'Istituto cittadino di distinguersi ed essere invitato come ospite di "Didacta Italia", l’evento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola: a Firenze il prossimo 12 marzo terranno due workshop.

Nel capoluogo toscano, quindi, sarà presente l'attivissima dirigente scolastica dell'IC Galice, dottoressa Angela Fato, insieme a lei ci saranno l'animatrice digitale, professoressa Manuela De Angelis, con la dottoressa Alessia Giannelli (docente scuola Primaria) e la maestra della scuola dell'Infanzia Antonella Giuliani in rappresentanza del team digitale composto anche dalla vicepreside dottoressa Flora Musolino e dalla dottoressa Diana Travagliati (entrambe professoresse della Scuola Secondaria).

I due workshop che terrà la delegazione dell'IC Galice sono sul tema: "Come usare l'AI in classe per creare lezioni con Canva davvero incredibili. L'esperienza di IC Galice"

Questo importante evento permette alla Galice di raggiungere un grande e meritato traguardo e conferma l'Istituto cittadino come eccellenza del territorio.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il sistema scolastico italiano, favorendo l'innovazione e l'integrazione tra tradizione e tecnologia. In particolare, i finanziamenti hanno consentito di creare stupende aule immersive e laboratori altamente tecnologici: «Ma è la professionalità del corpo docente, l’impegno costante e la formazione continua che - spiega la Dirigente Scolastica dell'IC Galice, Angela Fato - hanno reso l'apprendimento più coinvolgente e stimolante per gli studenti, nella consapevolezza che “docenti ben formati, capaci di utilizzare le tecnologie digitali in modo pedagogicamente adeguato e attento alle questioni dell’età e della dimensione di genere, rappresentano un fattore fondamentale per realizzare un’istruzione digitale inclusiva e di elevata qualità per tutti. Il nostro Istituto punta alla realizzazione di un “ecosistema di apprendimento”, formato dall’incrocio di luoghi, tempi, persone, attività didattiche, strumenti e risorse. La progettazione da quest’anno scolastico si distingue per l’utilizzo di tecnologie avanzate che permettono di simulare esperienze didattiche interattive, di rispondere ai diversi stili di apprendimento, creando una dimensione educativa che va oltre la tradizionale lezione frontale».

L'animatrice digitale Manuela De Angelis spiega: «Gli alunni sono molto coinvolti, stimolati e contenti di fare lezione all'interno dei nostri ambienti immersivi. All'inizio sono rimasti letteralmente stupiti di essersi trovati immersi nella didattica digitale che ora nel nostro Istituto affianca ed integra quella tradizionale Le aule immersive sono già utilizzate dagli alunni dei vari ordini, questo perché questi ambienti permettono di poter sperimentare questa realtà anche ai bambini più piccoli; i visori, invece, sono soprattutto dedicati agli alunni delle medie. Ogni volta che gli alunni dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado vengono nei nostri ambienti immersivi per loro è non solo stupore ma anche gioia e voglia di capire, sapere e imparare: per loro è un mondo che si apre».