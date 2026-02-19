TOLFA - Tolfa ha vissuto un pomeriggio di festa e di grande partecipazione con la prima sfilata dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, che si è svolta martedì, approfittando della bella giornata di sole, dopo che il giovedì grasso era stato segnato dal maltempo.

La manifestazione ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e ha richiamato in piazza moltissime persone. Tanta la gente che ha assistito alla sfilata, tra genitori, parenti e cittadini, creando un’atmosfera allegra e partecipata. L’iniziativa, alla sua prima edizione, ha riscosso un grande apprezzamento da parte della comunità.

La piazza era piena e la sfilata, accompagnata dalla musica, si è trasformata in una vera festa di Carnevale, capace di unire divertimento e valore educativo. Responsabili del progetto sono state le docenti Marta Ceccarelli e Mariafrancesca Bartoli che, insieme alle insegnanti, hanno promosso un percorso didattico in verticale tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria.

L’idea è stata quella di collegare le unità di apprendimento al tema del Carnevale, trasformando la sfilata in un’occasione di apprendimento trasversale, che ha coinvolto diverse discipline e ha stimolato la creatatività dei bambini.

Quest’anno la primaria ha lavorato sul tema degli animali, sviluppando un progetto che ha intrecciato attività manuali, approfondimenti e letture, con la realizzazione di maschere e costumi utilizzando materiali semplici e di facile recupero. Il lavoro è stato arricchito anche dal supporto del Polo Culturale di Tolfa, le cui operatrici hanno affiancato le insegnanti con idee, ispirazioni e approfondimenti, contribuendo in modo significativo alla qualità del progetto.

La scuola dell’Infanzia, non avendo avuto il tempo necessario per completare un percorso analogo, ha comunque partecipato con grande entusiasmo, sfilando con i tradizionali costumi di Carnevale portati da casa.

Le maestre dell’infanzia, tutte vestite da pagliacce, hanno regalato un tocco di allegria che ha divertito il pubblico e reso ancora più coinvolgente il pomeriggio.

Fondamentale è stata la collaborazione dei genitori, che hanno sostenuto l’iniziativa con entusiasmo, così come il supporto del Comune di Tolfa, della Protezione Civile e dei vigili urbani, che hanno garantito lo svolgimento dell’evento in sicurezza e con una buona organizzazione. Quella di martedì è stata, di fatto, un’edizione zero, ma ha già posto le basi per un percorso che potrà crescere negli anni. L’obiettivo, infatti, è quello di rendere questo appuntamento una tradizione condivisa tra i diversi ordini di scuola, coinvolgendo sempre di più anche la scuola dell’infanzia nella progettazione. Una giornata di festa riuscita, che ha unito scuola, famiglie e territorio, lasciando in molti il desiderio di rivedere presto una nuova sfilata ancora più ricca e partecipata.

