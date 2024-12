CIVITA CASTELLANA - Iscrizioni per l’ammissione all’asilo nido comunale Rosa Cardinali, c’è tempo fino al 9 agosto per presentare le domande. Il comune di Civita Castellana comunica alle famiglie interessate, che a partire dall’anno educativo 2024-2025, le domande di iscrizione al servizio asilo nido presso la struttura comunale, dovranno pervenire online attraverso il sito internet istituzionale. Il termine per presentare la domanda scade alle 12 del 9 agosto. Per informazioni relative al servizio è possibile rivolgersi al settore Politiche sociali, in corso Bruno Buozzi 17, primo piano, nei giorni di apertura al pubblico (martedì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) oppure contattare i seguenti numeri telefonici 0761/590303 – 0761/590319. Le tariffe per l’anno 2024 sono state determinate con deliberazione della giunta comunale n. 209/2023, secondo le fasce Isee indicate nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’ente. Per i piccoli alunni in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92, art.3, comma 3, l’ingresso all’asilo nido è gratuito con Isee fino a 50mila euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA