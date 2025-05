Si è svolto tra applausi e tanta emozione, l'evento conclusivo del progetto "Cinemolab", promosso dall'Istituto Comprensivo Via XVI Settembre di Civitavecchia in collaborazione con il MIM e la Direzione Generale del Cinema. Nel corso della manifestazione, svolta presso il Teatro Buonarroti, sono stati presentati i cortometraggi realizzati dagli studenti delle classi seconde medie, insieme al regista romano Massimiliano Carboni e altri esperti del settore tra cui la disegnatrice Valentina Borgione, la sceneggiatrice Veronica Dimarcantonio, e la fotografa Maria Vittoria Cocuzzoli. «Un progetto cinematografico che ha permesso ai ragazzi di imparare a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni», ha commentato la referente del progetto prof.ssa Claudia Demichelis a conclusione di un percorso che ha stimolato e coinvolto non solo i ragazzi ma anche i docenti.

