FIUMICINO - «L’ennesima gita annullata, l’ennesima delusione»… Così Paola, la mamma di un’alunna della scuola media Colombo, segnala un disagio non nuovo per gli studenti:

«Ancora una volta i ragazzi della 3G e della 3A non sono riusciti ad andare all’unica gita organizzata per quest’anno – spiega Paola -. Il motivo? Il pullman che avrebbe dovuto trasportarli non ha superato i controlli dei vigili urbani.

Certo, è un bene che i nostri figli non siano saliti su un mezzo non sicuro. Ma dobbiamo di nuovo fare i conti con la loro frustrazione per non essere riusciti a trascorrere una piacevole giornata fuori dalla scuola. La gita, organizzata per altro agli sgoccioli dell’anno scolastico, era inizialmente programmata per il 3 maggio ed è stata poi spostata al 23 a causa della malattia dell’autista.

«La cosa che ci fa più rabbia – continua Paola – è che nemmeno la scuola non era a conoscenza dell’annullamento di oggi. Ora, quello che ci domandiamo è: se la ditta si è dimostrata inefficiente, perché non si provvede a cambiare? Numerose sono le mail che ho inviato all’Istituto senza avere risposta. Noi genitori vorremmo solo che i nostri figli possano andare in gita come tutte le altre classi e, se così, non fosse, ricevere almeno un rimborso delle quote pagate».