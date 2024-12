Il 29 novembre, dalle 16,30 alle 18,30 si terrà un webinar dedicato al tema del Public Engagement, organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con Apenet e patrocinato dalla Fondazione Rome Technopole.

L’incontro rappresenta il primo di due moduli dedicati al personale che si occupa di Management universitario e di ricerca, management delle aziende, con l’obiettivo di sensibilizzare e alimentare la progettazione strutturata del public engagement in ambito universitario, di ricerca e di progetto. Gli interventi sul tema saranno tenuti da: Giorgio Chiarelli (Infn e Consiglio direttivo Apenet) e professoressa Daniela De Leo (Sapienza- R.T., Consiglio Direttivo Apenet); Giorgio Chiarelli ” Perchè il Public Engagement”? (cosa e’, chi sono gli agenti, funziona?); professoressa Daniela De Leo (Sapienza-R.T., Consiglio Direttivo Apenet) “Il Public engagement e gli ecosistemi dell’innovazione”; dottor Giuseppe Demuro (UniSassari e Apenet) “Valutazione e Autovalutare del Public engagement in un’ottica di miglioramento”. Per partecipare: https://unitus.zoom.us/j/85938295976.

L’Unitus invita a confermare la partecipazione all’indirizzo terza.missione@unitus.it

