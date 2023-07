FIUMICINO - Formazione, giovani e lavoro s’incontrano a Fiumicino. E’ stato presentato nell’Aula consiliare il nuovo corso di alta formazione turistica-alberghiera ITS, che si terrà all’Istituto superiore Paolo Baffi.

In un clima di grande soddisfazione, nonchè alla presenza di numerosi invitati, curiosi e giornalisti, è stato illustrato il nuovo progetto: obiettivo avvicinare i giovani (ma non solo) al mondo del lavoro nel settore, che siano in grado di apprendere le nuove competenze richieste e che sono sempre più difficili da trovare.

Il corso ITS avrà disposizione 25 borse di studio da 10.000 euro: l’unico costo previsto è rappresentato dai 400 euro della tassa d’iscrizione.

Per poter essere ammessi, sarà necessario sostenere e superare un test d’ammissione, composto da 4 prove scritte ed una orale. A giorni verrà pubblicato il bando regionale. Le prove poc’anzi citate si svolgeranno ad autunno, precisamente ad ottobre.

Potranno accedere tutti colori che siano in possesso di un diploma di maturità, senza nessun limite di età. Si potrà frequentare il corso e, contemporaneamente, sostenere l’università.

Al termine del corso, che avrà durata biennale, si otterranno il diploma ministeriale, l’attestato di corso di sommellier e di laboratorio Bar Tender, oltre che la certificazione di inglese e spagnolo di livello B2.

All’interno dei 2 anni è previsto anche un erasmus lavorativo all’estero e stage enogastronomici o presso alcune importanti catene alberghiere.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, che ha poi passato la parola a Roberto Tasciotti, Roberto Tasciotti, delegato alle Politiche giovanili e scolastiche del Comune di Fiumicino. Tasciotti ha fatto il punto: «Gli Istituti Professionali nacquero intorno alla metà del 2000, per problemi enormi legati al fatto che molti non andavano all’università». Poi, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato: «Dobbiamo iniziare a lavorare sulle competenze, cioè acquisire abilità traducibili nella vita lavorativa. Il mondo del lavoro é cambiato molto ed oggi sono richieste competenze più specifiche, che difficilmente si trovano. Per fare un esempio, 2 anni fa sono stati potenziati circa 140 corsi di laurea. Questo in quanto – ha aggiunto – le trasformazioni sono pienamente radicate sul territorio. E noi vogliamo che i nostri ragazzi siano competitivi“. Al termine dell’intervento c’è stato un breve saluto del sindaco Mario Baccini, che ha ringraziato i presenti ed ha ricordato come sia doveroso rendere Fiumicino “un brand non legato solo a Roma o all’aeroporto. Ma si tratta di un territorio composto da 85mila persone e che corre velocemente verso i 100mila. E noi dobbiamo farci trovare pronti».

«Ho insegnato al Paolo Baffi per 20 anni e sono Preside da 4. E mi sento di poter dire come il Baffi sia la scuola del fare: l’Istituto tecnico-professionale rappresenta la scuola dell’innovazione, del futuro. C’è qualcosa che sta cambiando nel mondo professionale ed enogastromico. In particolare sono in mutamento le esigenze di mercato e dei clienti, tutti alla continua ricerca delle novità», le parole della la preside del Paolo Baffi, Monica Benard. Che poi, ringraziando per l’invito, ha aggiunto: «Abbiamo chiesto al territorio di cosa avesse bisogno. Non ci fermiamo qui: andiamo ancora avanti. L’ITS offre a tutti la possibilità di fare carriera, di sviluppare competenze piene ed approfondite. E noi speriamo che tutti i 25 posti previsti possano essere coperti».