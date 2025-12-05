LADISPOLI - Il biennio del “classico” del liceo Pertini si potenzia con un’ora settimanale di “Arte e Multimedialità”. Obiettivo: arricchire il percorso di studi con lo sviluppo di competenze trasversali, attraverso un approccio alla materia laboratoriale, interdisciplinare e multimediale, supportando l’asse dei linguaggi, l’asse storico-sociale e l’asse scientifico-tecnologico.

Cambia dunque il monte ore del Classico: al biennio, dalle 27 ore settimanali, si passerà così a 28 ore settimanali. La disciplina di potenziamento non prevede costi aggiuntivi a carico delle famiglie, in quanto il materiale didattico sarà interamente fornito dalla scuola.

E nessuna difficoltà aggiuntiva anche per gli alunni, che non dovranno preoccuparsi di un voto in più in pagella: la disciplina di “Arte e Multimedialità” non sarà infatti soggetta a valutazione numerica decimale. Al termine dell’anno scolastico verrà rilasciata agli studenti una certificazione attestante le competenze acquisite.

