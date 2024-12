CIVITAVECCHIA – Civitavecchia verso la fine dell’emergenza pediatri. La notizia è di questi giorni e arriva proprio dall’azienda sanitaria locale che rassicura l’utenza dopo la problematica emersa nelle scorse settimane. In città, infatti, non sono più disponibili pediatri di libera scelta, situazione che è andata ad aggravarsi dal trasferimento di una delle pediatre di libera scelta attive a Civitavecchia. Un trasferimento che ha fatto scattare nuovamente l’allarme pediatri, con buona pace delle diverse mamme che si sono sentite rispondere “niente da fare, pediatri solo nel comprensorio”. Il Distretto 1 aziendale, però, aveva comunicato di conoscere bene il problema e di essere al lavoro per una soluzione, soluzione che sarebbe in dirittura d’arrivo. La Asl Roma 4, infatti, ha attivato la zona carente, questo vuol dire che la Regione Lazio autorizzerà l’azienda sanitaria locale a scorrere le graduatorie quindi a brevissimo la situazione dovrebbe risolversi e la pediatra di libera scelta in trasferimento sarà sostituita.

