CIVITAVECCHIA – C’è un pomeriggio che promette di lasciare il segno, un incontro capace di unire informazione, prevenzione e partecipazione. È quello promosso dalla Asl Roma 4, che apre le porte a una giornata dedicata alla senologia e al sostegno delle donne, in un momento particolarmente strategico per la sanità del territorio. Partecipa anche l’Andos di Civitavecchia e Santa Marinella, guidato da Lisa Di Giovanni, con il suo impegno attivo al fianco delle pazienti.

Il prossimo 12 dicembre, dalle 15 alle 18, nella sala convegni della Fondazione Cariciv, si terrà il convegno “La senologia della ASL Roma 4: uno sguardo al futuro”, un appuntamento fortemente voluto dalla Direzione Generale della Asl Roma 4. L’iniziativa arriva in un momento di forte crescita per la chirurgia senologica aziendale, che negli ultimi anni ha superato i 150 interventi annuali, consolidandosi come una realtà di riferimento per il territorio e per la rete oncologica regionale. Un risultato reso possibile dall’impegno ultradecennale del dottor Benedetti, figura storica del reparto, dalla solidità del programma di screening e dal lavoro capillare della rete oncologica che ha saputo costruire un rapporto di fiducia con la cittadinanza.

Il recente riconoscimento regionale della Uosd di Senologia, fortemente sostenuto dalla Direzione Strategica, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la costruzione di un percorso sempre più completo, integrato e multidisciplinare per le pazienti. Il convegno nasce proprio con l’obiettivo di presentare alle donne, alla comunità e agli operatori sanitari i nuovi scenari di sviluppo e i progetti in corso, evidenziando l’importanza della collaborazione con le associazioni di volontariato che ogni giorno affiancano le pazienti nei momenti più delicati della cura.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali dei referenti della Asl Roma 4, che illustreranno l’organizzazione attuale e le prospettive future della senologia aziendale. A seguire, si entrerà nel cuore dei temi diagnostici e terapeutici con un percorso che toccherà lo screening, la gestione delle donne ad alto rischio, l’integrazione tra ospedale e territorio e la diagnostica di primo e secondo livello, grazie agli interventi dei professionisti coinvolti nel percorso senologico.

La seconda parte del convegno sarà dedicata alla dimensione più umana della cura, con approfondimenti sul supporto psico-oncologico, sulla riabilitazione e sulla prevenzione del linfedema secondo il modello Bracciano, sul ruolo della nutrizione nel percorso oncologico, sul valore della medicina estetica come gesto di cura e sull’importanza delle cure palliative precoci. Aspetti fondamentali per accompagnare le pazienti non solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello emotivo e psicologico, restituendo loro qualità di vita e strumenti concreti per affrontare il percorso terapeutico.

Ampio spazio verrà poi dedicato alle associazioni del territorio, autentico motore del sostegno quotidiano alle donne. Lisa Di Giovanni racconterà il ruolo dell’Andos nel percorso di orientamento delle pazienti e nel progetto Paco; Marini presenterà l’esperienza di accoglienza dell’Arvas; Massimiliano Riccio illustrerà il servizio navetta per la radioterapia offerto da Adamo; mentre Nardelli porterà il punto di vista della realtà Fa.Rò impegnata nell’area del lago. Chiuderanno la sezione gli interventi di Iannucci, dedicati ai gruppi di cammino promossi dalla Asl, e di Mosti, che presenterà “I colori della vita”, un progetto rivolto alla formazione dei volontari per l’assistenza domiciliare.

L’appuntamento, promosso dal Coordinamento Oncologico Aziendale e diretto dal dottor Mario D’Andrea, si preannuncia come un’occasione preziosa per conoscere da vicino una realtà sanitaria in rapida evoluzione e per respirare la forza di una comunità che, con professionalità, ascolto e solidarietà, si stringe attorno alle donne in un abbraccio concreto e autentico. Un pomeriggio che invita a esserci, a partecipare, a informarsi. Un pomeriggio che, ancora una volta, tingerà il territorio di arancio.