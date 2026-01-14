CIVITAVECCHIA – «Il 2025 ha segnato una svolta decisiva per la sanità nel nostro territorio».

Lo rende noto l’ex Sindaco di Santa Marinella, avvocato Pietro Tidei che interviene difendendo l'operato del direttore generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino.

«I dati dell’ultimo bilancio – aggiunge – non lasciano spazio a dubbi: le criticità storiche si sono trasformate in successi tangibili che hanno segnato un punto di rottura positivo rispetto al passato. Il traguardo più significativo è stato l’abbattimento dei tempi di attesa. In soli dodici mesi, la capacità di risposta alle prestazioni è balzata dal 76,5% nel 2024 ad un eccellente 98,8% nel 2025. Un risultato reso possibile grazie ad una riorganizzazione capillare che ha permesso l’erogazione di circa 21.000 prestazioni diagnostiche aggiuntive rispetto all’anno precedente. Il diritto alla salute è tornato ad essere una certezza immediata per migliaia di pazienti, i quali ora possono eseguire un accesso alle cure rapido e certo».

Secondo Tidei «un ruolo centrale in questa trasformazione è stato coperto dal direttore generale della Asl Roma 4, la dottoressa Rosaria Marino, la cui gestione ha permesso di sbloccare situazioni amministrative ferme da tempo. Sono stati ripartiti 8 cantieri e lanciati 5 nuovi progetti legati al PNRR che continuano a rinnovare profondamente le strutture sanitarie aziendali. Sono stati potenziati i Poli Ospedalieri di Civitavecchia e Bracciano. Al San Paolo sono stati inaugurati due nuovi reparti di Dialisi e Ostetricia, in attesa della conclusione dei lavori per il nuovo Pronto Soccorso che prevede la consegna di spazi moderni ed accoglienti entro la primavera. Taglio del nastro anche all’Ospedale di Bracciano con il nuovo reparto di Oculistica. Questa crescita strutturale ha visto l’espletamento di 26 selezioni concorsuali e 12 procedure di stabilizzazione. Una nuova stabilità del personale ha permesso di potenziare i servizi specialistici e consolidare la forza lavoro aziendale. La Asl Roma 4 ha riorganizzato l’area chirurgica senza tagli, il che ha portato anzi ad un incremento di posti letto. Tra i fiori all’occhiello di questa gestione spiccano l’internalizzazione della Week Surgery e il potenziamento della chirurgia senologica che culminerà con l’attivazione della UOSD Senologia, destinata a diventare un punto di riferimento essenziale per la prevenzione e la salute della Donna. I numeri – conclude – di fine ed inizio anno sono chiari e raccontano una governance che ha saputo ascoltare i bisogni del territorio, investire con visione e concretezza e restituire ai cittadini una sanità pubblica eccellente, veloce e vicina a tutti».

