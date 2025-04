CIVITAVECCHIA – I lavori di ristrutturazione all’ospedale San Paolo stanno proseguendo e, nonostante i disagi vissuti in questi mesi da pazienti e operatori, si avvicina il momento in cui la situazione inizierà finalmente a migliorare.

A rassicurare i cittadini è la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, che ha voluto sottolineare come i sacrifici affrontati siano parte di un investimento importante per il futuro della sanità locale. «L’ospedale San Paolo è strutturato per offrire comfort e qualità professionale – ha dichiarato Marino – e non ha nulla da invidiare alle strutture private. In questo momento si sta soffrendo per via dei cantieri in corso, ma siamo ormai prossimi alla conclusione di questa fase. Subito dopo l’estate i cittadini potranno rientrare dall’ingresso principale. Quando saranno completati i lavori, avremo un ospedale di altissimo livello sia per l’accoglienza che per la logistica».

Anche la direttrice sanitaria Simona Ursino ha confermato che il cronoprogramma procede, e che la riapertura del reparto di ginecologia e del nido è ormai imminente.

«Siamo davvero a buon punto – ha spiegato – i lavori sono quasi completati. La dialisi è pronta e anche in questo caso attendiamo solo i passaggi burocratici. Per il Pronto soccorso ci stiamo impegnando a completare i progetti per poter dare il via al cantiere».

