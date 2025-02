CIVITAVECCHIA – Dopo mesi di attesa è arrivata la fumata bianca dalla Regione Lazio per la nomina della direzione generale della Asl Roma 4: si tratta della dottoressa Rosaria Marino.

Ieri, infatti, la commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, presieduta da Alessia Savo (Fdi), ha espresso parere favorevole (con l’astensione dei consiglieri di minoranza) a cinque schemi di decreto del presidente della Regione Lazio, relativi ad altrettante nomine di direttori generali di Aziende sanitarie, illustrati da Andrea Urbani, a capo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria. Per la Asl Roma 4 è stata scelta Marino che esce vincitrice dal “duello” per la direzione dell’azienda sanitaria locale con il direttore amministrativo Roberto Di Cicco. La dottoressa Marino, classe 1965, porta con sé un ricco bagaglio di esperienze nel settore sanitario e amministrativo.

Ha ricoperto la carica di direttrice generale presso l'Arpa Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) dal 2004 al 2007 e presso l'Arsial (Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione Agricoltura del Lazio) dal 2007 al 2012.

Dal 2017 ad oggi è alla guida dell'area di coordinamento funzionale Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Asl Roma 1. Marino è stata anche candidata al consiglio comunale di Roma nel 2021 con Carlo Calenda.

La consigliera regionale Iv Marietta Tidei ha commentato in una nota: «Desidero fare i miei migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Rosaria Marino, nominata oggi durante la seduta della Commissione sanità al consiglio regionale del Lazio. Confido che possa portare avanti con ottimi risultati il lavoro svolto negli ultimi anni nei territori ricadenti in questa importante azienda sanitaria e dare nuovi impulsi per migliorare i servizi sanitari per i cittadini. Con l’occasione esprimo un sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto alla dottoressa Cristina Matranga, al dottor Roberto Di Cicco e alla dottoressa Simona Ursino». Marino arriva al timone dell’azienda sanitaria locale in un momento cruciale in cui i molti cantieri che insistono sull’ospedale San Paolo di Civitavecchia si avviano a conclusione mentre, al tempo stesso, la fase legata ai progetti Pnrr entra sempre più nel vivo.

La nuova direttrice generale della Asl Roma 4 potrebbe prendere servizio già da oggi.

