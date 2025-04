CIVITAVECCHIA – Dopo gli appelli lanciati nelle scorse settimane dall’Adamo onlus e le attese per aggiornamenti promessi per marzo, torna a riunirsi il tavolo tecnico sulla radioterapia. L’incontro, inizialmente previsto per oggi presso la Fondazione Ca.Ri.Civ., è stato posticipato a mercoledì 16 aprile alle 12, con una nuova sede: l’aula Pucci. La speranza è che questo slittamento sia legato alla volontà di presentare novità concrete e positive sul percorso per l’attivazione del servizio, presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia, atteso da anni nel comprensorio. Anche la scelta di una sede istituzionale più ampia potrebbe suggerire la volontà di coinvolgere una platea più ampia di cittadini, rappresentanti e stampa. Il tema della realizzazione di un centro di radioterapia torna quindi al centro del dibattito. Dopo anni di richieste da parte di cittadini, operatori sanitari e associazioni, il 16 aprile potrebbe rappresentare un momento decisivo per chiarire tempi, modalità e prospettive dell’intervento.

