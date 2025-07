CIVITAVECCHIA – «Come si fa a pensare alla statua del bacio o alla barriera soffolta, quando ci sono persone costrette a percorrere 150 km al giorno per curarsi da un tumore?». È la denuncia, amara e accorata, rilanciata sui social dall’Adamo onlus che accompagnano quotidianamente i malati oncologici verso i centri di radioterapia di Roma e Viterbo. Una richiesta di accelerare sul progetto per la radioterapia al San Paolo perché, come sottolineano, a tre mesi dall’incontro pre-pasquale con le istituzioni, le promesse restano parole. Nessun aggiornamento pubblico, nessuna spiegazione. «Non lo devono dire a noi, ma alla popolazione intera. Siamo ansiosi, sì, ma stiamo parlando di tumori».

