TARQUINIA - Guardano con fiducia al futuro dell’ospedale di Tarquinia gli esponenti regionali di Fratelli d’Italia Valentina Paterna, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente e Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. “Con soddisfazione abbiamo appreso la notizia relativa all’innovativo intervento di resezione laparoscopica del sigma e colostomia terminale effettuato presso l’ospedale di Tarquinia dall’equipe medica guidata dal dottor Pietro Amodio che la Asl di Viterbo ha nominato responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia e week surgery. Oltre a complimentarci con il dottor Amodio per l’eccellente risultato ottenuto dal punto di vista professionale, è importante sottolineare come questa notizia rappresenti la prova della concreta volontà della Regione Lazio di potenziare il nosocomio tarquiniese dotandolo delle migliori professionalità necessarie a garantirne il rilancio e l’eccellenza delle prestazioni fornite ai pazienti. Un grazie soprattutto al commissario straordinario dell’Asl Egisto Bianconi che sta riorganizzando la macchina sanitaria territoriale, puntando sulle migliori competenze e favorendo così un nuovo corso voluto dalla giunta Rocca per restituire centralità alla sanità provinciale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA