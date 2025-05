CIVITAVECCHIA – È stato inaugurato presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia il nuovo ambulatorio del progetto TOBIA (Team Operativo Bisogni Individuali Assistenziali), un'iniziativa della Regione Lazio volta a garantire percorsi di cura personalizzati per persone con disabilità complesse e disturbi del comportamento gravi. Il servizio, attivo anche presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano, è gestito da un'équipe multidisciplinare che accompagna il paziente nel percorso di cura, riducendo al minimo i tempi di permanenza nella struttura sanitaria ed evitando che la persona debba tornare più volte.

Durante la cerimonia di apertura, l'assessore regionale all'Inclusione sociale e ai servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: «Una mattinata importante e speciale. Oggi è come se fossimo anche a Bracciano. Questo interscambio di best practice è fondamentale. Noi che rappresentiamo temporaneamente le istituzioni dobbiamo concentrarci sempre di più sul lavoro di rete. Questo progetto di oggi dimostra la vera integrazione socio-sanitaria, un progetto dove i due assessorati hanno lavorato insieme».

L'ambulatorio TOBIA rappresenta un modello socio-sanitario innovativo e inclusivo, dedicato alla presa in carico personalizzata delle persone con disabilità complessa non collaborante. L’approccio multidisciplinare valorizza il ruolo centrale dello psicologo, garantendo un’assistenza globale e integrata grazie al lavoro sinergico di psicologi, medici, infermieri, assistenti sociali e specialisti. Fondamentale il supporto della Fondazione Cariciv rappresentata dall’ex presidente Gabriella Sarracco che ha promesso: «Saremo sempre al fianco delle persone».

Soddisfatto il direttore generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino. Anche il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha espresso soddisfazione per l'apertura del nuovo servizio: «È stato studiato bene e dà senso di familiarità, qualcosa che accoglie. Pensate quanto questo aiuti la normale struttura dell'ospedale. Complementarità di servizi».

Il consigliere regionale FdI Emanuela Mari ha lodato l’operato dell’assessore Maselli in Regione e, più in generale, di tutti gli operatori sanitari dell’azienda sanitaria locale.

Il progetto TOBIA, come ha spiegato il dirigente infermieristico Alessia De Angelis, si inserisce nella rete regionale D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance), nata per offrire a persone con disabilità intellettiva o relazionale l'opportunità di accedere alle procedure diagnostiche utili e necessarie a prevenire e curare patologie non direttamente legate alla malattia principale da cui sono affetti. Il servizio garantisce anche accessi facilitati in Pronto soccorso con priorità di entrata nell'ambito dello specifico codice assegnato e sala d'attesa dedicata per il paziente e il suo caregiver.

Accanto al progetto TOBIA, è stato presentato anche il progetto E-Lisir, un'applicazione che facilita la comunicazione tra persone sorde e operatori sanitari attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il servizio, già attivo in alcune strutture ospedaliere romane, consente di superare le barriere comunicative e garantire un accesso più inclusivo ai servizi sanitari. Nel corso della giornata sono stati consegnati gli attestati agli operatori che hanno preso parte al corso di formazione per l’utilizzo del sistema E-Lisir.

Con l'apertura dell'ambulatorio TOBIA a Civitavecchia, la Regione Lazio compie un ulteriore passo verso un sistema sanitario più equo e inclusivo, in grado di rispondere con efficacia ai bisogni delle persone più fragili.

