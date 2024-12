CIVITAVECCHIA – In arrivo diverse novità per l’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Oltre all'annuncio della risoluzione del contratto con l'appaltatore del reparto di Ostetricia, nel corso della visita dell’assessore regionale Massimiliano Maselli, il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga ha evidenziato infatti che i lavori nella dialisi stanno per giungere a conclusione, insieme a quelli nella terapia intensiva e sub-intensiva. Inoltre c’è l’imminente avvio dei lavori per il rifacimento del Pronto Soccorso che beneficiano di un finanziamento regionale legato al Giubileo. Tale intervento è cruciale per adeguare la struttura alle esigenze dei pazienti e del personale, considerando la presenza di un DEA di primo livello nell'ospedale. Matranga ha sottolineato l'importanza di dotare l'ospedale di un Pronto Soccorso all'altezza, considerando l'attuale status e le necessità dei pazienti e degli operatori. La ristrutturazione del Pronto Soccorso sarà affrontata non appena saranno completati i lavori nella terapia intensiva e sub-intensiva, dimostrando un impegno costante per migliorare le strutture ospedaliere. Infine, la direttrice ha affrontato il tema della Radioterapia, affermando che la struttura è pronta ad avviare i lavori una volta ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della Salute. Il progetto è già stato validato dalla Regione, rimanendo solo in attesa della necessaria approvazione ministeriale per dare il via ai lavori.

