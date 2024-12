CIVITAVECCHIA - La Regione Lazio ha indetto un fine settimana di open day vaccinali e la Asl Roma 4 risponde presente. Domenica porte aperte presso il centro vaccinale di piazza Verdi dalle 9 alle 18. Nel corso della giornata dedicata alla vaccinazione anti-covid gli operatori del servizio offriranno tutte le vaccinazioni raccomandate come ad esempio l’antinfluenzale. Un appuntamento importante che arriva dopo la notizia del forte affanno degli ospedali della Regione Lazio a causa del boom di malattie respiratorie che in questo periodo sta mettendo alla prova anche il nosocomio cittadino, un momento difficile soprattutto se si considera che il picco influenzale è atteso nella prossima settimana. L’appello dei medici è chiaro: c’è ancora tempo per vaccinarsi e tutelare anziani e fragili.

