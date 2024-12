CIVITAVECCHIA – Sono state 97 le vaccinazioni anti covid somministrate nella giornata di ieri a piazza Verdi, nell’ambito della seconda giornata di Open day indetta dalla Regione Lazio. In totale, su tutto il territorio, sono 1.844 le dosi somministrate, di cui:

•222 dosi Asl Roma 2;

•190 dosi Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I;

•97 dosi Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini;

•175 dosi Irccs inmi L. Spallanzani;

•179 dosi Asl Roma 3;

•83 dosi Irccs Ifo Istituto Fisioterapici Ospedalieri;

•129 dosi Asl di Frosinone;

•62 dosi Asl Roma 6;

•1 dosi Sismed;

•209 dosi Asl Viterbo;

•138 dosi Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

•97 dosi Asl Rm4;

•92 dosi Asl Latina;

•10 dosi Farmacie Asl Rm1;

•160 dosi Asl Rm1

Sabato le dosi somministrare sono state 1.252 per un totale del weekend pari a 3.096 dosi di vaccino. I prossimi Open day sono in programma per il 20 e 21 gennaio 2024.