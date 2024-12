CIVITAVECCHIA – La Uosd Oculistica della Asl Roma 4, diretta dalla dottoressa Antonella Mollicone, ha organizzato, in sinergia con la Uosd Diabetologia della Asl Roma 4, guidata dal dottor Graziano Santantonio, il congresso “Occhio e Diabete: dallo Screening alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche”, che si terrà venerdì 19 gennaio 2024 presso l’Aula Mechelli, Consiglio della Regione Lazio, via della Pisana, 1301 - 00163 Roma.

L’evento è rivolto a tutte le figure professionali coinvolte nella gestione condivisa del paziente diabetico, ai fini della prevenzione e cura delle temibili ed invalidanti complicanze oculari.

«Poter addivenire ad una diagnosi precoce delle patologie oculari causate dal diabete – ha spiegato la dottoressa Mollicone – è di fondamentale importanza per prevenire possibili complicazioni e aggravi dello stato di salute del paziente, con conseguenze anche sulla sua qualità di vita. Per questo è fondamentale creare una rete di professionisti che, con il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, garantisca una presa in carico totale e precoce del paziente».

Durante l’evento scientifico verranno affrontati vari temi: dall’importanza dello screening oculistico diabetologico, per una diagnosi precoce della retinopatia diabetica, alle possibili strategie diagnostiche e terapeutiche per la gestione della malattia diabetica e le complicanze oculari provocate dalla patologia stessa.

Lo scopo del congresso è condividere e confrontare le conoscenze e le competenze tra oculisti e diabetologi e coinvolgere i medici di Medicina Generale con il loro bagaglio di esperienza nella gestione complessa del paziente diabetico.

«La Asl Roma 4 – ha aggiunto il dottor Santantonio – garantisce una presa in carico totale per i pazienti affetti da diabete e che presentano complicanze oculari, attraverso un percorso integrato tra team diabetologico e team oculistico».

Per partecipare al convegno, a titolo gratuito, è necessario collegarsi al sito www.formazionedeventisrl.it e seguire le indicazioni. La partecipazione da diritto ad 8 crediti Ecm.

