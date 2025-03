BAGNOREGIO - Un importante traguardo è stato raggiunto per la comunità di Bagnoregio: come promesso in campagna elettorale, i medici di medicina generale torneranno a svolgere la loro attività in un’unica struttura, ristrutturata e resa accogliente per soddisfare al meglio le esigenze di pazienti e professionisti. L’amministrazione comunale ha lavorato con determinazione per realizzare questo progetto, che garantirà un servizio più efficiente e organizzato. Con grande soddisfazione, si annuncia anche l’arrivo della dottoressa Farida Benslimane, che si unirà al team medico già operativo sul territorio. Un sentito ringraziamento va ai medici che da tempo offrono la loro disponibilità e competenza: il dottor Marco Fantera, la dottoressa MariaDespa, il dottor Paolo Minciotti e la dottoressa Stefania Rocchi. La nuova sede ambulatoriale sarà situata in via Dante Alighieri, nell’ex scuola elementare, un luogo rinnovato e adattato per offrire un ambiente confortevole sia ai cittadini che agli operatori sanitari.

«Un altro importante traguardo è stato raggiunto, sempre a tutela dei bagnoresi e di Bagnoregio», ha dichiarato con orgoglio il vice sindaco Massimo Zeroli. Un passo significativo per migliorare l’accesso alle cure primarie e garantire un servizio sanitario di qualità per tutta la comunità.

