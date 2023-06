CIVITAVECCHIA – Mercoledì scorso, in occasione della giornata internazionale dello Yoga, si è svolta con grande entusiasmo e partecipazione l'iniziativa "Lo Yoga e la Prevenzione" nel suggestivo Parco Yuri Spigarelli. Questa giornata speciale rientra nelle azioni del programma regionale della prevenzione "Comunità Attive", che mira a promuovere uno stile di vita sano e consapevole nella nostra comunità.

La programmazione estiva delle attività del Parco Yuri Spigarelli ha previsto la realizzazione di una giornata dedicata allo Yoga in collaborazione con la Asl Roma4. Inoltre nell'ottica di una collaborazione sinergica e del rafforzamento della presenza sul territorio, la Asl Roma4 è riuscita a coinvolgere partner come l'ADiciv e l'Associazione Corpo e Mente di Adriana Caló.

«Desideriamo ringraziare di cuore entrambe le organizzazioni per la loro preziosa collaborazione e contributo – ha dichiarato il dottor Luca Casagni, dirigente medico Servizio igiene e sanità pubblica Asl Roma 4 -. L'evento "Lo Yoga e la Prevenzione" ha registrato un'affluenza straordinaria, con la partecipazione di numerosi cittadini di tutte le età, desiderosi di scoprire i benefici di questa antica disciplina per il benessere del corpo e della mente. Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di praticare diverse forme di Yoga, guidati da esperti insegnanti che hanno condiviso con loro le tecniche e gli esercizi fondamentali. Il successo di questa iniziativa conferma la crescente consapevolezza della nostra comunità sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita salutare. La pratica dello Yoga si è dimostrata un prezioso strumento per favorire il benessere individuale e collettivo, promuovendo la serenità interiore, la flessibilità e la forza fisica, nonché la calma mentale».

La Asl Roma4 prosegue con le iniziative legate alla prevenzione. Presso la Marina di Civitavecchia nei giorni 23, 24, 25 e 26 all’interno dell’evento "Il volontariato promuove la vita" ci sarà la possibilità di fare screening oncologici e vaccinazioni.

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi a questi prossimi appuntamenti, che si preannunciano altrettanto interessanti ed entusiasmanti - ha concluso Casagni -. Continueremo a promuovere iniziative di questo tipo con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione e di promuovere uno stile di vita salutare e consapevole. Riteniamo che sia fondamentale lavorare insieme per creare una comunità attiva e consapevole, in cui ogni individuo possa raggiungere il proprio potenziale di benessere».

