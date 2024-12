ALLUMIERE - TOLFA - Nei comuni collinari le donne in rosa esultano per l'importante affermazione dell'amato chirurgo senologo del policlinico "A. Gemelli" e medico dell'associazione "Susan G. Komen Italia", Sabatino D'Archi, al quale è stato assegnato il prestigioso premio di 'Eccellenza Italiana'.

Il chirurgo senologo D'archi da alcuni anni è una presenza fissa e attesa in collina e ha un cura molte donne di questo comprensorio e, quindi, tutti sono felici per il premio a lui assegnato. Con la sua competenza, attenzione, le sue capacità e l'esperienza doti umane il dottor D'Archi sta facendo grandi cose bel campo della medicina e molte donne del nostro comprensorio le devono la vita. Dal palco dei due comuni di Tolfa e Allumiere il dottor D'Archi, durante le ultime edizioni di "Emozioni in Rosa' (le manifestazioni organizzate dalla coordinatrice Elena Riversi e tutto il suo staff dell'associazione 'Susan G. Komen' dei Monti della Tolfa) è sempre stato accolto con calore e affetto e ha sempre lanciato importanti messaggi sulla prevenzione dichiarando sempre il suo amore per I due comuni collinari e per i residenti.

Al senologo Sabatino D’Archi, originario di Mercogliano, è stato conferito il riconoscimento nella splendida cornice della Sala Capitolare del Senato della Repubblica. Al dottor D'archi è andato il riconoscimento per “l’impegno sociale profuso nell’ambito della prevenzione senologica in particolare in Irpinia con i progetti di prevenzione sul territorio e di divulgazione scientifica e promozione della cultura della salute”.

Durante la premiazione delle “Eccellenze Italiane” 2024 sono state premiate 100 personalità operanti nella magistratura, nelle forze dell’ordine, nella politica, nell’informazione e nella medicina. Orgoglioso e giustamente al settimo cielo il dottor D'Archi ha commentato: "Ho avuto il piacere e l’onore di essere tra i 100 premiati in Italia: “Dedico questo premio alle donne che hanno affrontato la malattia e che oggi nelle giornate di prevenzione, al fianco di noi medici, offrono il loro esempio e diffondono un messaggio potente: dal tumore al seno si puó guarire".

©RIPRODUZIONE RISERVATA