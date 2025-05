VIGNANELLO – La Asl di Viterbo informa la cittadinanza che il servizio di medicina di base sul territorio di Vignanello per quei cittadini che non sono ancora in carico ad alcun medico di assistenza primaria sarà garantito dal dottor Tommaso Natili. Gli utenti in questione non dovranno effettuare alcun tipo di richiesta. Possono già recarsi direttamente presso lo studio del dottor Natili (previo appuntamento o ad accesso libero per le urgenze) ed usufruire dei servizi nei seguenti giorni: il lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 13,30, il giovedì dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

I cittadini potranno, in alternativa, effettuare la scelta di essere assistiti dai medici, con disponibilità, presenti negli ambulatori dei comuni limitrofi, direttamente presso gli sportelli del distretto C o attraverso il portale il portale online Salute Lazio, se in possesso delle credenziali Spid, Tessera sanitaria/CNS, CIE, o ancora inviando una mail all’indirizzo asb.distrettoc@asl.vt.it.

