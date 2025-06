CIVITAVECCHIA- Una lettera firmata per ringraziare la dottoressa Ianni, endocrinologa dell’ospedale San Paolo.

LA LETTERA – «In un’epoca in cui troppo spesso si va alla ricerca di "cattedrali nel deserto", dimenticando le ricchezze che abbiamo accanto, è doveroso fermarsi un momento e dire grazie. Grazie a quei professionisti che, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico, operano ogni giorno con passione, competenza e umanità. Una di queste eccellenze è senza dubbio la dottoressa Ianni, endocrinologa dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia – ASL RM4, medico di straordinario valore e punto di riferimento imprescindibile per il territorio.

Chi ha avuto modo di essere seguito dalla dottoressa Ianni sa bene che non si tratta solo di un’ottima specialista, ma di una professionista completa, che unisce una preparazione scientifica di altissimo livello a una profonda empatia e a una cura autentica per i pazienti. Non si limita a una diagnosi o a una prescrizione: la dottoressa Ianni ascolta, si informa, si preoccupa davvero. Ce la mette tutta, ogni giorno, per offrire il miglior percorso diagnostico e terapeutico possibile, facendo sentire ogni persona seguita e mai sola.

Il suo curriculum parla da solo: laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzazione con lode in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, e dottorato di ricerca in Scienze Endocrino-metaboliche ed Endocrinochirurgiche Sperimentali, sempre presso l’Università Cattolica. È inoltre in possesso del Diploma Nazionale di Ecografia Clinica rilasciato dalla Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia (SIUMB), e della prestigiosa certificazione EPEC per l’Ecografia delle Patologie Endocrine del Collo. Con un’esperienza consolidata di oltre 4000 ecografie del collo e più di 1000 agoaspirati tiroidei ecoguidati, la dottoressa Ianni rappresenta un riferimento non solo per la diagnosi e la terapia delle principali patologie endocrine (tiroide, paratiroidi, surreni, ipofisi, gonadi, obesità, diabete, sindrome metabolica, osteoporosi, ipertensione), ma anche per l’attività ecografica specialistica su collo, mammella e addome.

Attualmente è operativa presso il reparto di Endocrinologia dell’Ospedale San Paolo, ed è attiva anche in ambito scientifico: autrice di capitoli di libri e articoli su riviste mediche, relatrice e organizzatrice di congressi nazionali, socia delle principali società scientifiche del settore, tra cui la SIE, l’AME e la SIUMB. Nel corso della sua carriera ha collaborato con strutture di eccellenza come il Gemelli Medical Center del Policlinico Agostino Gemelli e i centri diabetologici ACISMOM, dove ha operato anche come diabetologa.

Ma al di là dei titoli e dei numeri, ciò che rende la dottoressa Ianni una figura tanto stimata è il suo approccio umano, sincero, rispettoso e profondamente etico. Una visita con lei non è mai fredda o impersonale: è un vero incontro medico-paziente, basato su ascolto, spiegazioni chiare, presenza costante e volontà di costruire un percorso condiviso. Il paziente non è mai “un caso clinico”, ma una persona intera, a cui viene dedicato tempo, attenzione e dedizione.

All’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, spesso finito al centro di polemiche e critiche, ci sono realtà luminose che meritano di essere valorizzate. E la dottoressa Ianni ne è un esempio fulgido. A volte non serve andare lontano, né affidarsi a strutture altisonanti: l’eccellenza può essere proprio qui, a portata di mano, nelle nostre corsie, tra chi ha scelto con convinzione di restare e dare il meglio per la propria comunità.

Grazie, dottoressa Ianni, per la sua professionalità, la sua umanità e il suo impegno instancabile. Grazie per ricordarci che esistono ancora medici capaci di fare la differenza. E per aver scelto di farlo proprio qui, nel nostro ospedale, con la nostra gente».

