CIVITA CASTELLANA - A partire dal 3 ottobre, all’ambulatorio di Diabetologia di Civita Castellana, presso la Cittadella della salute in via Petrarca, sarà attivata una seconda seduta settimanale, che si ripeterà ogni giovedì e che va ad aggiungersi alla precedente seduta del mercoledì, già operativa dal mese di febbraio, sempre con cadenza settimanale.

Questo irrobustimento del servizio si inserisce nel percorso in atto, già avviato dalla Asl di Viterbo, di potenziamento dell’offerta destinata ai pazienti diabetici residenti nel Distretto C, venendo incontro alla richiesta pervenuta in tal senso dal territorio. Nel caso specifico, gli ambulatori diabetologici della Cittadella della salute di Civita Castellana fanno parte, con Tarquinia e Acquapendente, del Centro diabetologico aziendale di Viterbo e l’assistenza viene garantita dagli stessi diabetologi.

Le prime visite, per accedere al servizio, si possono prenotare presso i Cup aziendali con l’impegnativa del medico di medicina generale, per prima visita diabetologica. Per i pazienti che hanno già una diagnosi di diabete, e un’esenzione 013.250, è possibile prenotare la visita con un’impegnativa per visita diabetologica successiva, il lunedì e il martedì dalle 10 alle 12 presso la stanza 4.

©RIPRODUZIONE RISERVATA