CIVITAVECCHIA – In merito alla chiusura temporanea dello sportello CUP di Via Cadorna, la Direzione Aziendale della Asl Roma 4 chiarisce che il servizio sarà presto riattivato nei consueti orari e modalità.

«Il disservizio – proseguono dall’azienda sanitaria locale – è stato causato da un’iniziativa autonoma di un dirigente non condivisa preventivamente con la Direzione. La situazione è stata subito presa in carico per ripristinare il servizio ed evitare che si ripeta. La Direzione si scusa per l’inconveniente e conferma l’impegno a garantire continuità, efficienza e qualità dei servizi sul territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA