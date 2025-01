CIVITAVECCHIA – Simona Ursino, già direttore sanitario della Asl Roma 4, è stata nominata direttore generale facente funzione (ff) con decorrenza dal 17 gennaio 2025 e «fino alla nomina del direttore generale» dell’azienda sanitaria locale da parte della Regione.

La decisione, formalizzata tramite la deliberazione numero 56 del 17 gennaio, arriva per garantire la continuità amministrativa dell'azienda sanitaria in attesa della nomina ufficiale di un nuovo direttore generale dalla Pisana che dovrebbe arrivare proprio in queste settimane.

La nomina della dottoressa Ursino si è resa necessaria a seguito della conclusione dell'incarico del precedente direttore generale f.f., Roberto Di Cicco, il cui mandato si è concluso il 16 gennaio 2025. Di Cicco aveva ricoperto il ruolo dopo il commissariamento della Asl, avvenuto nel maggio 2024, a seguito della cessazione dell'incarico della precedente direttrice generale Cristina Matranga.

Un provvedimento necessario a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa che prevede che la dottoressa Ursino rimanga in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Nel frattempo, l'atto è stato notificato alla direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” e sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale. Un atto per prendere tempo visto che la lunga fase di stallo, che praticamente sta andando avanti dalla cessazione dell’incarico di Matranga a maggio 2024, sta andando avanti. Ma tra fine gennaio e metà febbraio dovrebbe arrivare la decisione ufficiale e sembrerebbero essere due i profili principali in lizza per la guida dell’azienda sanitaria: Roberto Di Cicco, attuale direttore amministrativo, e Rosaria Marino dirigente dell’area funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Asl Roma 1.

In attesa dell’ufficialità l’azienda però deve continuare ad operare al massimo della sua funzionalità, vista anche la particolare fase in cui si trova in cui diversi cantieri sono attivi sia nell’ospedale San Paolo di Civitavecchia che nel Padre Pio di Bracciano. Inoltre ci sono i vari cantieri legati al Pnrr per case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative dislocate su tutto il territorio della Asl Roma 4. Insomma al nuovo direttore generale spetterà la gestione di una fase complessa in cui andrà seguito minuziosamente ogni aspetto legato al Pnrr e ai vari lavori in corso o all’avvio.

