CIVITAVECCHIA – La campagna vaccinale anti-Covid della Asl Roma 4 riparte con priorità alle fasce più deboli. La vaccinazione è raccomandata e sarà somministrata con precedenza a over 80, persone fragili di ogni età — in particolare con marcata compromissione del sistema immunitario — e alle donne in gravidanza in qualunque trimestre, nonché nel post-partum e durante l’allattamento. La Asl ricorda che il vaccino è consigliato anche a familiari, conviventi e caregiver di pazienti con gravi fragilità, per creare un “cordone sanitario” attorno a chi è più esposto alle complicanze. Al momento è in uso il monovalente a mRNA Comirnaty Omicron XBB 1.5, in base alle dosi consegnate dal Ministero della Salute. È possibile la co-somministrazione con altri vaccini — incluso l’antinfluenzale — salvo diverse indicazioni del medico curante o valutazioni cliniche specifiche: una scelta utile per ridurre gli accessi e proteggere prima dell’inverno. Prenotazioni: portale Smart Hospital – Asl Roma 4 oppure call center 800 539 762. Tra i punti attivi, nel Distretto 1 a Civitavecchia (Piazza Verdi, 1): lunedì 09:00-12:00 e 14:30-18:00; martedì 08:30-13:30.

