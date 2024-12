CIVITAVECCHIA – Inizia l’epoca della Telemedicina presso le farmacie comunali gestite dalla Civitavecchia Servizi Pubblici. Da stamattina è infatti divenuta operativa, al termine di un periodo di test e formazione del personale, presso la farmacia Calamatta, la prima guardia medica digitale operativa sul territorio comunale. «Csp si è infatti dotata di un modernissimo sistema digitale – hanno spiegato dalla società – che permette di fornire numerose prestazioni e visite agli utenti per poi girare le informazioni raccolte strumentalmente ad un medico in tele-collegamento. Nel giro di pochi minuti (15-20 al massimo) si avrà quindi una diagnosi completa con la indicazione precisa della terapia da sostenere. L’apparecchio di ultima generazione si chiama “HIGO la Guardia medica digitale in telemedicina” ed è attualmente in uso alla farmacia Calamatta, ma presto in arrivo anche nelle altre quattro farmacie comunali: si pone quindi all’avanguardia divenendo un vero e proprio presidio a sostegno del più ampio SSN. Il servizio sarà garantito previo appuntamento nella fascia oraria 10-12».

Tutti coloro che fossero interessati al servizio di “Guardia Medica Digitale”, potranno rivolgersi a: Farmacia Calamatta piazza Calamatta, 19 Civitavecchia; Telefono: 0766-32739. Dal lunedì al sabato orari 8:30-13:00/16:00-19:30 farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it