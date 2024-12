CIVITAVECCHIA – Bene la prima giornata di Ambufest a Civitavecchia. È partita ieri l’iniziativa che vede la collaborazione di medici di medicina generale e Asl Roma 4, un ambulatorio di cure primarie ad accesso diretto, attivo nei festivi e il sabato, all’interno del quale l’utente, che presenta patologie di bassa intensità, potrà ricevere assistenza da un Medico di medicina generale e da un infermiere del Dapss. Il servizio sarà presente tutti i week end e i festivi, fino al 31 dicembre, dalle 10 alle 19 presso i locali del Consultorio dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Ad inaugurare la prima giornata ieri è stato il coordinatore del progetto, il dottor Mauro Mocci. In totale sono state 24 le persone che hanno fatto accesso all’Ambufest ricevendo cure puntuali e rapide, senza andare ad intasare quindi il Pronto soccorso.

Ci si può rivolgere all’ambulatorio per ferite superficiali che non necessitano punti di sutura, medicazioni, rimozione di punti di sutura, sindromi influenzali, infiammazione delle vie respiratorie, controllo della pressione, punture di insetto senza reazioni, rash cutanei, orticaria, ustioni di primo grado, disturbi urologici, congiuntiviti e tutte quelle patologie per cui abitualmente ci si rivolge al medico di medicina generale. Inoltre si potranno rilasciare anche certificati di malattia e prescrizioni in forma digitale.

“Una bella idea”, come commentato da un’anziana signora che in pochi minuti ha ricevuto una terapia e indicazioni su futuri approfondimenti medici da eseguire. Un’iniziativa nell’ottica di “fare rete” per alleggerire la pressione sul Pronto soccorso in una fase di aumento del carico di lavoro legata a crociere e turisti. Ambufest sarà aperto anche oggi, sempre dalle 10 alle 19.

